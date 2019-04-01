Разрыв между Зеленским и Порошенко превысил 2 млн голосов

По результатам промежуточного подсчета результатов выборов 2019 разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко превысил 2 млн голосов. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" на табло Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по состоянию на 13:36 были обработаны 76,77% протоколов. По результатам подсчета, Зеленский набирает 30,41% (4,33 млн голосов), Порошенко - 16,09 (2,29 млн). Таким образом, разрыв между ними превысил 2 млн голосов.

Напомним, ранее Центризбирком показал результаты голосования за рубежом. По состоянию на 13:15 1 апреля было обработано 98,01% протоколов, а в выборах поучаствовали более 53 тыс. украинцев. На заграничном округе побеждает Порошенко с результатом 38,58%, далее следует Зеленский с 26,14% голосов.

Как отметила Канадская наблюдательная группа, первый тур выборов президента Украины прошел честно и свободно. По словам главы миссии наблюдения за выборами в Украине CANADEM Ллойда Аксуорти, украинским властям следует облегчить участие в выборах для внутренне перемещенных лиц. В то же время он отметил чрезмерный контроль за СМИ олигархов и гибридное вмешательство в выборы.