Розрив між Зеленським і Порошенком перевищив 2 млн голосів

За результатами проміжного підрахунку результатів виборів 2019 розрив між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком перевищив 2 млн голосів. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на табло Центральної виборчої комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, станом на 13:36 було оброблено 76,77% протоколів. За результатами підрахунку, Зеленський набирає 30,41% (4,33 млн голосів), Порошенко - 16,09 (2,29 млн). Таким чином, розрив між ними перевищив 2 млн голосів.

Нагадаємо, раніше Центрвиборчком показав результати голосування за кордоном. Станом на 13:15 1 квітня було опрацьовано 98,01% протоколів, а у виборах взяли участь понад 53 тис. українців. На закордонному окрузі перемагає Порошенко з результатом 38,58%, далі йде Зеленський з 26,14% голосів.

Як зазначила Канадська група спостерігачів, перший тур виборів президента України пройшов чесно і вільно. За словами глави місії спостереження за виборами в Україні CANADEM Ллойда Аксуорті, українській владі слід полегшити участь у виборах для внутрішньо переміщених осіб. У той же час він відзначив надмірний контроль за ЗМІ олігархів і гібридне втручання у вибори.