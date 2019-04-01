Выборы президента прошли честно и свободно, - Канадская наблюдательная миссия

Фото: Ллойд Аксуорти

Глава миссии заявил, что организация всех процессов была надлежащей

Выборы президента Украины 31 марта 2019 года были проведены честно и свободно. Об этом заявил глава миссии наблюдения за выборами в Украине международной неправительственной организации CANADEM Ллойд Аксуорти на брифинге.

Аксуорти заявил, что организация всех процессов была надлежащей, потому полумиллиона человек приняли участие в организации выборов.

По его словам, выборы были проведены свободно и честно, но глава миссии отметил, что есть определенные системные случаи, которые следует учесть для того, чтобы обеспечить развитие демократической системы в Украине, а именно: облегчить для внутренне перемещенных лиц участие в выборах, чрезмерный контроль за СМИ олигархов. Он также отметил гибридное вмешательство в выборы.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам подсчета 75% протоколов, Зеленский набирает 30,41% голосов. На втором месте остается Петр Порошенко с 16,12%.

До этого стало известно, что на большинстве спецучастков в зоне ООС на Донбассе лидирует Зеленский.