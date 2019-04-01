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ЦИК показал результаты голосования за рубежом

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 13:37
ЦИК показал результаты голосования за рубежом
Фото: выборы 2019 (РБК-Украина)

На выборах 2019 за рубежом лидирует Петр Порошенко

По результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках лидирует действующий президент Украины Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Отметим, по состоянию на 13:15 1 апреля обработано 98,01% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка. Также указывается, что всего в голосовании за рубежом приняли участие более 53 тыс. украинцев.

По результатам обработки 98,01% протоколов, кандидаты распределяются в следующем порядке:

  • Петр Порошенко - 38,58%
  • Владимир Зеленский - 26,14%
  • Анатолий Гриценко - 10,61%
  • Игорь Смешко - 6,66%
  • Руслан Кошулинский - 4,66%
  • Юлия Тимошенко - 4,26%

Отметим, в Италии взяли участие в выборах более 5 тыс. украинцев и Порошенко победил с результатом 40,60%. В Испании из почти 4 тыс. избирателей (37,66%) поддержали действующего президента, в Германии - 42,18% из более 7 тыс. избирателей.

В то же время Зеленский показал наивысшие результаты в Польше - 38,41% из более 7 тыс. избирателей, в Чехии - 36,68 из 4,5 тыс. украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам подсчета 75% протоколов, Зеленский набирает 30,41% голосов. На втором месте остается Петр Порошенко с 16,12%.

До этого стало известно, что на большинстве спецучастков в зоне ООС на Донбассе лидирует Зеленский.

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