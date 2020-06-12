Смыло мосты и затопило село: последствия непогоды в Закарпатской области

Фото: затопленное село (facebook.com)

В селе была создана комиссия по обследованию последствий стихии и нанесенных убытков

В Закарпатской области из-за осложнения погодных условий было затоплено село Приборжавское. Непогода также разрушила 4 мостовые переходы.

Об этом сообщает пресс-служба Довжанской объединенной территориальной общины.

Как сообщается, в результате мощного ливня и града в селе Приборжавское было подтоплено свыше 40 домохозяйств. Кроме того, было разрушено 4 мостовых переправ, 100 метров береговой линии ручья Мочарный и повреждено 2 км дорожного покрытия.

Фото: затопленное село (facebook.com/Довжанская объединенная территориальная община)

В настоящее время в селе наблюдается осложнение движения до Свято-Серафимовского женского монастыря. Как отмечается, согласно распоряжению сельского головы Виктора Симканича, было создано комиссию по обследованию последствий стихии и нанесенных убытков.

Напомним, вчера, 11 июня, в Украине 241 населенный пункт был обесточен в результате дождей и сильных порывов ветра.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что в Брюховичах неподалеку от Львова во время урагана погибла женщина - на дом, в котором она находилась, упало дерево, а за два часа в самом Львове выпало 25% месячной нормы осадков.

Также Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила о грозе, граде и шквалах в пятницу, 12 июня в некоторых регионах Украины.

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Автор: Андрей Козловский