Из-за непогоды в Украине обесточен 241 населенный пункт

Фото: восстановление электроснабжения (facebook.com/theministryofdefence.ua)

К восстановлению электроснабжения в регионах были привлечены бригады облэнерго

Вчера, 11 июня, в Украине 241 населенный пункт был обесточен в результате дождей и сильных порывов ветра. Осложнения погодных условий наблюдались во Львовской и Волынской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, из-за непогоды в двух областях, сработали системы защиты линий электропередач, которые обесточили 241 населенный пункт. В частности, во Львовской - 200, а в Волынской - 41. К восстановлению электроснабжения в регионах были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Брюховичах неподалеку от Львова во время урагана погибла женщина - на дом, в котором она находилась, упало дерево, а за два часа в самом Львове выпало 25% месячной нормы осадков.

Кроме того, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила о грозе, граде и шквалах в пятницу, 12 июня в некоторых регионах Украины.

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Автор: Андрей Козловский