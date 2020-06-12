ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за непогоды в Украине обесточен 241 населенный пункт

Новости » Происшествия     12.06.2020 - 10:06
Из-за непогоды в Украине обесточен 241 населенный пункт
Фото: восстановление электроснабжения (facebook.com/theministryofdefence.ua)

К восстановлению электроснабжения в регионах были привлечены бригады облэнерго

Вчера, 11 июня, в Украине 241 населенный пункт был обесточен в результате дождей и сильных порывов ветра. Осложнения погодных условий наблюдались во Львовской и Волынской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, из-за непогоды в двух областях, сработали системы защиты линий электропередач, которые обесточили 241 населенный пункт. В частности, во Львовской - 200, а в Волынской - 41. К восстановлению электроснабжения в регионах были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Брюховичах неподалеку от Львова во время урагана погибла женщина - на дом, в котором она находилась, упало дерево, а за два часа в самом Львове выпало 25% месячной нормы осадков.

Кроме того, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила о грозе, граде и шквалах в пятницу, 12 июня в некоторых регионах Украины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Вячеслав НегодаЛьвовская областьВолынская областьдождипункт пропускаобесточенпорывы ветра
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь