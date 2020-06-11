Во время урагана во Львовской области погибла женщина

Фото: ураган (twitter.com/0312ua)

Дерево упало на дом, в котором находилась женщина

В Брюховичах неподалеку от Львова во время урагана погибла женщина - на дом, в котором она находилась, упало дерево. За два часа в самом Львове выпало 25% месячной нормы осадков.

Об этом как сообщает Львовский городской совет.

Женщина 1992 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Других пострадавших нет.

По информации Львовского горсовета, в шести районах за несколько часов непогоды зарегистрировали 37 обращений о падении деревьев. Пять из них упали на автомобили.

Также была повреждена сеть электротранспорта, из-за чего ее пришлось обесточить. Кроме того, зарегистрировали 6 обрывов сетей наружного освещения.

"Еще было сообщение о поражении током, однако оно не подтвердилось", - отметили в мэрии.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии зафиксировал, что в городе за 2 часа выпало 25% месячной нормы осадков - 24,4 мм.

Фото: ураган во Львове (city-adm.lviv.ua)

Напомним, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила о грозах, граде и шквалах в пятницу, 12 июня в некоторых регионах Украины.

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Автор: Виталия Мазур