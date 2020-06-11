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Град, шквалы и ливни с грозой: синоптики предупредили о непогоде

Новости » Общество     11.06.2020 - 16:03
Град, шквалы и ливни с грозой: синоптики предупредили о непогоде
Фото: дождь (РБК-Украина)

В Карпатах прогнозируют значительные дожди

В пятницу, 12 июня в некоторых регионах Украины ожидаются значительные дожди и грозы. Местами возможен град и шквалы ветра.

Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

По данным синоптиков, завтра в западных, южных и Винницкой областях следует ожидать грозы, местами пройдет град и возможны шквалы ветра до 20 метров в секунду.

Кроме того, в регионе Карпат прогнозируют значительные дожди.

Град, шквалы и ливни с грозой: синоптики предупредили о непогоде

Напомним, сегодня в Украине синоптики прогнозировали температуру воздуха до +35 градусов, а также дожди с грозами в некоторых областях.

Из-за вероятности града и сильного ветра в Украине на сегодня было объявлено штормовое предупреждение.

Добавим, что в Киев пришло метеорологическое лето, но с трехнедельным опозданием.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Гидрометцентрдожди
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