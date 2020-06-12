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Змило мости та затопило село: наслідки негоди в Закарпатській області

Новини » Надзвичайні події     12.06.2020 - 12:14
Змило мости та затопило село: наслідки негоди в Закарпатській області
Фото: затоплене село (facebook.com) 

В селі було створено комісію з обстеження наслідків стихії та нанесених збитків

У Закарпатській області через ускладнення погодних умов було затоплене село Приборжавське. Негода також зруйнувала 4 мостові переходи.

Про це повідомляє прес-служба Довжанської об'єднаної територіальної громади.

Як повідомляється, внаслідок потужної зливи та граду в селі Приборжавське було підтоплено понад 40 дворогосподарств. Крім того, було зруйновано 4 мостових переправ, 100 метрів берегової лінії потічка Мочарний та пошкоджено 2 км дорожнього покриття.

Фото: затоплене село (facebook.com/Довжанська об'єднана територіальна громада)

Наразі в селі спостерігається ускладнення руху до Свято-Серафимівського жіночого монастиря. Як зазначається, згідно з розпорядженням сільського голови Віктора Симканича, було створено комісію з обстеження наслідків стихії та нанесених збитків.

Нагадаємо, вчора, 11 червня, в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру.

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Брюховичах неподалік Львова під час буревію загинула жінка - на будинок, в якому вона перебувала, впало дерево, а за дві години у самому Львові випало 25% місячної норми опадів.

Також у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про грози, град і шквали у п'ятницю, 12 червня у деяких регіонах України.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України мостЗакарпатська областьповіньсело
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