Не разрушен, но ехать нельзя: Херсонская ОВА об Антоновском мосту

По словам Бутрия, мост полностью не разрушен, однако вследствие разрушений передвижение по нему невозможно.

Также глава Херсонской ОВА отметил, что удар по мосту был необходим, чтобы разрушить логистические и транспортные пути оккупантов.

После победы Украины, транспортное сообщение по мосту будет обязательно восстановлено.

"Освобождение Херсонской области от русского нашествия продолжается! Спасибо нашим мужественным воинам, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы над нашей областью развевался наш флаг", - пишу Бутрий.