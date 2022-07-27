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Не разрушен, но ехать нельзя: Херсонская ОВА об Антоновском мосту

Фото: Антоновский мост после удара ВСУ (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы нанесли высокоточные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Сейчас передвижение по сооружению невозможно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия.

По словам Бутрия, мост полностью не разрушен, однако вследствие разрушений передвижение по нему невозможно.

Также глава Херсонской ОВА отметил, что удар по мосту был необходим, чтобы разрушить логистические и транспортные пути оккупантов.

После победы Украины, транспортное сообщение по мосту будет обязательно восстановлено.

"Освобождение Херсонской области от русского нашествия продолжается! Спасибо нашим мужественным воинам, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы над нашей областью развевался наш флаг", - пишу Бутрий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ в ночь на 27 июля нанесли очередного удара по Антоновскому мосту в Херсоне. Через некоторое время наши бойцы показали как выглядит постройка после операции.

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Российская ФедерацияУкраинаХерсонская область