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Не зруйнований, але їхати не можна: Херсонська ОВА про Антонівський міст

Фото: Антонівськй міст після удару ЗСУ (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці завдали високоточні удари по Антонівському мосту у Херсоні. Наразі пересування спорудою неможливе.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Дмитра Бутрія.

За словами Бутрія, міст повністю не зруйновано, однак внаслідок руйнувань пересування ним неможливе.

Також голова Херсонської ОВА зауважив, що удар по мості був необхідний, аби зруйнувати логістичні й транспортні шляхи окупантів.

Після перемоги України, транспортне сполучення мостом буде обов'язково відновлено.

"Звільнення Херсонської області від російської навали триває! Дякую нашим мужнім воїнам, які докладають надлюдські зусилля, аби над нашою областю майорів наш прапор", - пишу Бутрій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ в ніч на 27 липня завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Через деякий час наші бійці показали як виглядає споруда після операції.

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