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Разработчик игр Wargaming заявил о выходе из Беларуси и России

Фото: разработчик игр Wargaming заявил о выходе из Беларуси и России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Разработчик игр Wargaming заявил о решении покинуть рынок России и Беларуси. Передал свой бизнес местному управлению Lesta Studio, который больше не связан с компанией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу разработчика игр.

"С 31 марта компания передала свой бизнес игр в России и Беларуси местному управлению Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем, что в результате этого решения мы понесем значительные потери", - пишет прессслужба.

Компания также закроет свои студии в Минске и будет оказывать поддержку своим сотрудникам.

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