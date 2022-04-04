Разработчик игр Wargaming заявил о выходе из Беларуси и России

Разработчик игр Wargaming заявил о решении покинуть рынок России и Беларуси. Передал свой бизнес местному управлению Lesta Studio, который больше не связан с компанией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу разработчика игр.

"С 31 марта компания передала свой бизнес игр в России и Беларуси местному управлению Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем, что в результате этого решения мы понесем значительные потери", - пишет прессслужба.

Компания также закроет свои студии в Минске и будет оказывать поддержку своим сотрудникам.