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Розробник ігор Wargaming заявив про вихід з Білорусі та Росії

Фото: розробник ігор Wargaming заявив про вихід з Білорусі та Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Розробник ігор Wargaming заявив про рішення покинути ринок Росії та Білорусі. Передав свій бізнес місцевому управлінню Lesta Studio, який більше не пов’язаний з компанією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку розробника ігор.

"З 31 березня компанія передала свій бізнес ігор у Росії та Білорусі місцевому управлінню Lesta Studio, яка більше не пов’язана з Wargaming. Компанія не отримає прибутку від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо, що в результаті цього рішення ми зазнаємо значних втрат", - пише пресслужба.

Компанія також закриє свої студії в Мінську й надаватиме підтримку своїм співробітникам.

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