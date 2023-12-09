Разом з президентом. В Тбілісі проходить хода на підтримку вступу в ЄС

Сьогодні, 9 грудня, у грузинській столиці Тбілісі проходить хода під девізом - "Наш голос Євросоюзу". До маршу також доєдналась президент країни Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинський Перший канал.

За даними видання, марш стартував із площі Першої Республіки, після чого учасники попрямували до площі Європи, де під час акції планують розгорнути найбільший прапор Євросоюзу.

Організатори зазначають, що кожна зірка, зображена на рекордному прапорі, виготовлена в різних регіонах Грузії, що виражає прагнення всього суспільства до європейської інтеграції. У марші, організованому з ініціативи громадянського суспільства, поряд із громадянами беруть участь представники політичних партій.

Фото: у столиці Грузії проходить хода (Перший канал)

Видання повідомляє, що Зурабішвілі заявила, що Європа - це простір, де вільна думка людей має величезне значення.

"Так багато людей прийшло, і так багато людей донесли свій голос до Європи. Європа - це простір, де люди мають найбільше значення, де їхня вільна думка має найбільше значення. Я дуже сподіваюся, що ця вільна думка буде врахована і ми зможемо відсвяткувати ще раз після 15 грудня, а потім підготуватися до наступного року, який буде не менш важливим", - сказала президент.

Вступ Грузії в ЄС

Нагадаємо, минулого місяця грузинський президент Саломе Зурабішвілі заявила, що, на її думку, Грузія, Україна і Молдова стануть членами ЄС одночасно.

Зазначимо, що незадовго до цього Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та низки інших країн на шляху до вступу до Європейського союзу.

У звіті відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу України та Молдови. Стосовно Грузії йшлось про те, що країна отримає статус кандидата в члени ЄС "при тому розумінні", що Тбілісі виконає умови.

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