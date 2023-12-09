Вместе с президентом. В Тбилиси проходит шествие в поддержку вступления в ЕС

Сегодня, 9 декабря, в грузинской столице Тбилиси проходит шествие под девизом - "Наш голос Евросоюза". К маршу также присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский Первый канал.

По данным издания, марш стартовал с площади Первой Республики, после чего участники направились к площади Европы, где во время акции планируют развернуть самый большой флаг Евросоюза.

Организаторы отмечают, что каждая звезда, изображенная на рекордном флаге, изготовлена в разных регионах Грузии, что выражает стремление всего общества к европейской интеграции. В марше, организованном по инициативе гражданского общества, наряду с гражданами участвуют представители политических партий.

Фото: в столице Грузии проходит шествие (Первый канал)

Издание сообщает, что Зурабишвили заявила, что Европа - это пространство, где свободное мнение людей имеет огромное значение.

"Так много людей пришло, и так много людей донесли свой голос до Европы. Европа - это пространство, где люди имеют наибольшее значение, где их свободное мнение имеет наибольшее значение. Я очень надеюсь, что это свободное мнение будет учтено и мы сможем отпраздновать еще раз после 15 декабря, а затем подготовиться к следующему году, который будет не менее важным", - сказала президент.

Вступление Грузии в ЕС

Напомним, в прошлом месяце грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что, по ее мнению, Грузия, Украина и Молдова станут членами ЕС одновременно.

Отметим, что незадолго до этого Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и ряде других стран на пути вступления в Европейский союз.

В отчете ведомство рекомендовало начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы. Относительно Грузии речь шла о том, что страна получит статус кандидата в члены ЕС "при том понимании", что Тбилиси выполнит условия.

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