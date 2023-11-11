Грузія, Україна і Молдова вступлять до ЄС одночасно, - президент Грузії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія-Online".

Під час інтерв’ю із Зурабішвілі для телеканалу LCI, ведучий припустив, що Грузія може приєднатись до Євросоюзу пізніше, ніж Україна. Однак президентка відповіла, що це станеться одночасно.

"Ні, я думаю, це станеться одночасно. Чи станеться це у 2030, 2031 або 2029 році, не знаю, але цей горизонт буде наступним, як то кажуть "big bangs", наступні члени вступлять приблизно разом. Ми - тріо, Молдова, Україна і Грузія, і в нас це тріо створено", - сказала президент.

За словами Зурабішвілі, ідея президента Європейської ради Шарля Мішеля, що "2030 рік є обрієм, який обмірковується для розширення" ЄС, є "дуже цікавою".

"Поетапне асоціювання країн-кандидатів до ЄС тематично, за тими питаннями, до яких вони готові, наприклад, транспорт для Грузії, питання транспорту та інфраструктури на Чорному морі, для нас є дуже цікавими, звісно, без права голосу, але це попереднє асоціювання краще підготує кандидатів до того, що на них чекає у відповідний момент", - додала вона.

Україна розпочне переговори про вступ до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. На цьому ж етапі знаходиться і Молдова.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Ми також писали, що Єврокомісія порекомендувала розпочати переговори з Молдовою про членство в ЄС. Натомість в ЄС повідомили, що Грузії нададуть статус кандидата на вступ, але за певних умов.

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