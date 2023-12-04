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Посли ЄС завтра розпочнуть обговорення вступних переговорів з Україною, - Sky News

Брюссель, Понеділок 04 грудня 2023 19:30
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Посли ЄС завтра розпочнуть обговорення вступних переговорів з Україною, - Sky News Фото: посли ЄС завтра розпочнуть обговорення вступних переговорів з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Посли Європейського союзу вже завтра, 5 грудня, розпочнуть обговорення пропозиції розпочати переговори щодо вступу України до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією джерел видання, на зустрічі розпочнеться обговорення проекту угоди саміту лідерів країн Євросоюзу, що відбудеться 14-15 грудня.

Зустріч послів є початком підготовки до грудневого саміту, на якому обговорять не лише євроінтеграцію України, а й щодо Молдови, Грузії, Боснії та інших країн.

Журналісти уточнюють, що початковий проект рішення саміту містить формулювання: "Європейський союз вирішує розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою".

Стосовно Грузії йдеться, що країна отримає статус кандидата в члени ЄС "при тому розумінні", що Тбілісі виконає умови.

У разі Боснії переговори повинні розпочатися "як тільки буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства", сказано в проекті.

Неназвані дипломати та чиновники ЄС заявили, що початковий проект рішення обов'язково зміниться.

Переговори щодо вступу України з ЄС

Нагадаємо, кілька тижнів тому Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та низки інших країн на шляху до вступу до Європейського союзу.

У звіті відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.

Для такого рішення потрібна згода всіх країн-членів блоку. Питання обговорять на саміті лідерів країн ЄС, що відбудеться 14-15 грудня.

Проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС вже відкрито виступила Угорщина. Вона не хоче, щоб наша країна вступила до блоку до завершення війни з Росією.

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