"Разом переможемо рашизм". На кордоні з Білоруссю з'явилися нові білборди та увімкнули гімн України

Гімн України пролунав сьогодні вранці на блокпостах Прикладники, Вичавка, Городище, Копище, Виступовичі, Переброди.

На білбордах, які побачили білоруські прикордонники, написано: "Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм".

Як організатори пояснили "Белсату", метою акції є нагадати білоруській стороні про спільну боротьбу під час Другої світової війни.

Нагадаємо, у березні на кордоні України та Білорусі з'явився макет повішеного військового у формі армії РФ, якого українські прикордонники назвали Валерою. Білоруські прикордонники скаржились, що бійці ДПСУ нібито намагаються залякати їх погрозами та агресивними діями.

Після цього на кордоні з'явилися агітаційні білборди зі кадрами Другої світової війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.