Разом із ЗАЕС росіяни захопили американські технології. Що зроблять США для їх повернення?

Нагадаймо, Запорізька атомна електростанція була захоплена російським військами на початку березня 2022 року. Станція пережила вже більше 10 відключень через обстріли ліній електропередачі з окупованих територій. У середині квітня будо вже 14-те знеструмлення станції.

Росіяни вже давно намагаються інтегрувати ЗАЕС до своєї енергосистеми. Для цього, навіть, готувалися заходи для додаткового водопостачання, оскільки через руйнування греблі Каховського водосховища, станція втратила основне джерело води.

Компанія Westinghouse на сьогодні є єдиним постачальником ядерного палива в Україну. До повномасштабного вторгнення вона, зокрема, постачала ядерне паливо для реакторів ЗАЕС.

У матеріалі РБК-Україна "РФ заволоділа секретними кодами на ЗАЕС. У США претензії до "Росатома" розповідається, що росіяни отримати доступ до секретної інформації, захопивши майно і технології їх компанії на станції. США спрямували листа до російської атомної компанії, в якому попередили про відповідальність за отримання таких даних.