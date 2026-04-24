Разом із ЗАЕС росіяни захопили американські технології. Що зроблять США для їх повернення?

18:50 24.04.2026 Пт
2 хв
Яка офіційні позиція США?
aimg Дмитро Сидоров
Фото: Росіяни захопили важливі технології та обладнання американської компанії на майданчику ЗАЕС (Getty Images)

Уряд США стурбований тим фактом, що у березні 2022 року росіяни окупували Запорізьку атомну електростанцію і одночасно захопили активи (ядерне паливо) та технології американської інжинірингової компанії Westinghouse.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спеціального посланця з питань енергетичної інтеграції міністерства енергетики США Джошуа Волц, які він сказав під час зустрічі із журналістами.

"Так, ми стурбовані цим фактом", - сказав він.

Урядовець додав, що головний аспект у питанні ЗАЕС для США – це безпека роботи атомної електростанції.

"Технологія, яка там є, - важлива для Westinghouse. Позиція, щодо того, що там відбувається, буде частиною майбутніх переговорів", - додав Джошуа Волц.

Нагадаймо, Запорізька атомна електростанція була захоплена російським військами на початку березня 2022 року. Станція пережила вже більше 10 відключень через обстріли ліній електропередачі з окупованих територій. У середині квітня будо вже 14-те знеструмлення станції.

Росіяни вже давно намагаються інтегрувати ЗАЕС до своєї енергосистеми. Для цього, навіть, готувалися заходи для додаткового водопостачання, оскільки через руйнування греблі Каховського водосховища, станція втратила основне джерело води.

Компанія Westinghouse на сьогодні є єдиним постачальником ядерного палива в Україну. До повномасштабного вторгнення вона, зокрема, постачала ядерне паливо для реакторів ЗАЕС.

У матеріалі РБК-Україна "РФ заволоділа секретними кодами на ЗАЕС. У США претензії до "Росатома" розповідається, що росіяни отримати доступ до секретної інформації, захопивши майно і технології їх компанії на станції. США спрямували листа до російської атомної компанії, в якому попередили про відповідальність за отримання таких даних.

