РФ заволоділа секретними кодами на Запорізькій АЕС. У США претензії до "Росатому"

Росія після захоплення Запорізької АЕС шантажує світ ядерною катастрофою, але "Росатом" досі не потрапив під санкції. Нещодавно США дійшли висновку, що росіяни отримали доступ до секретної інформації на ЗАЕС. Це може стати вагомим аргументом для ядерних санкцій щодо РФ. Чим саме заволоділа Росія і яке покарання за це може бути – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Росіяни після захоплення Запорізької АЕС у березні минулого року незаконно отримали доступ до секретної інформації, що підлягає експортному контролю з боку США. За американськими законами це тягне за собою кримінальну відповідальність, йдеться у листі Управління ядерної безпеки Міністерства енергетики США від 17 березня 2023 року, який є у розпорядженні РБК-Україна.

Підтвердження порушення законодавства США може стати додатковим, досить вагомим аргументом для запровадження санкцій щодо атомної галузі РФ, зокрема і керівників "Росатому", і самої компанії.

Лист адресований генеральному директору російської корпорації "Росатом" Олексію Ліхачову. У ньому американська сторона фактично попереджає російську про відповідальність за володіння секретною інформацією.

"Оскільки товари, зазначені у додатку 1, експортуються тільки в Україну та для ЗАЕС, згідно із законодавством США, незаконно для неуповноважених осіб, включаючи, але не обмежуючись: громадянами Росії та російськими організаціями, такими як "Росатом" та його дочірні компанії, свідомо та навмисно отримувати доступ, володіти, контролювати, експортувати, зберігати, вилучати, переглядати, реекспортувати, відправляти, передавати, копіювати, маніпулювати такими технологіями чи технічними даними, або спрямовувати чи уповноважувати інших робити те саме, якщо такі російські організації не стануть уповноваженими одержувачами (цих даних - ред.) за рішенням Міністерства енергетики США", - йдеться у листі.

Чотири із шести блоків ЗАЕС працюють на паливі американської компанії Westinghouse. Для переходу з російського ядерного палива (ТВЕЛ) на американське блоки було модернізовано. І відповідно на станції з'явилася технічна інформація, яка підлягає експортному контролю з боку США. Україна отримала дозвіл на володіння та використання цієї інформації.

Росія свого часу теж намагалася отримати доступ до неї, мотивуючи тим, що "Росатом" щільно працює з "Енергоатомом" і постачає паливо для українських реакторів. Проте США такого дозволу "Росатому" не дали.

Після захоплення ЗАЕС російськими військовими на початку березня минулого року на станцію були направлены фахівці "Росатому", які фактично отримали повний доступ до станції, зокрема, ймовірно, і до секретної інформації.

Два секретні коди опинилися у "Росатому"

В Управлінні з питань нерозповсюдження Міненерго США провели детальну перевірку та підтвердили отримання доступу до такої інформації третьої сторони без дозволу, що порушує розділ 42 Кодексу США §2077 (b)(2) та розділ 10 у частині 810 Кодексу федеральних правил. Ці порушення, йдеться у листі, потрапляють під кримінальне переслідування у США.

"Ніхто з російських громадян чи організації не були ідентифіковані як кінцеві користувачі документації. Пошук у нашій базі даних дозволів, що діють принаймні з 1 січня 2022 року до дати цього листа, також не виявив жодних записів про чинний дозвіл на передачу цієї технології та технічних даних будь-якій російській особі чи організації", - зазначає директор Управління політики нерозповсюдження Андреа Феркайл (Andrea Ferkile) в іншому листі, надісланому Генеральному інспектору Міненергетики США ще 24 жовтня.

З цього документа випливає, що росіяни, зокрема, отримали доступ до двох елементів. Advanced Node Code (ANC-H) Westinghouse Electric Corporation – це тривимірний код симулятора активної зони реактора з двома енергетичними групами. А також – до 3KEYRELAP5-RT – удосконаленого коду теплогідравлічного моделювання реактора. Він використовується для управління та моніторингу тренажерів та прискорює процеси моделювання різних ситуацій на станції.

3KEYRELAP5-RT (Фото: ws-corp.com)

Лист "Росатому" із попередженням про кримінальну відповідальність фактично свідчить, що розслідування питання про несанкціоноване заволодіння росіянами інформації завершено і всі зібрані матеріали передано до міністерства юстиції США для подальшого розгляду. Про це виданню повідомив співрозмовник, знайомий з юридичними аспектами розслідування ситуації.

Аргумент на користь санкцій

Офіційне визнання на рівні міністерства про порушення з боку "Ростатому", що підпадають під кримінальну відповідальність, може призвести до застосування щодо компанії санкцій. Досі США утримувалися від такого кроку через велику залежність від постачання російського урану. Однак останнім часом з'явилася інформація про можливі постачання урану з Австралії та Казахстану.

"Ця інформація поки що офіційно не підтверджується, але в кулуарах про це говорять. Як тільки будуть досягнуті зобов'язуючі домовленості про постачання урану, Сполучені Штати більше нічого не буде стримувати щодо запровадження санкцій і проти "Росатому", і проти його керівництва", – заявив у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. До речі, 12 квітня США та Великобританія ввели санкції щодо п'яти компаній, що входять до складу "Росатому", а також президента "Русатом Оверсіз" Євгена Пікерманова.

Але розслідування ще не завершено. Поки що встановлено лише факт заволодіння інформацією. І зараз Мін'юст буде проводити наступний етап роботи – з'ясовувати, яким чином російській стороні вдалося отримати інформацію. "Питання у тому, чи було вжито з боку власника цієї інформації ( керівництво ЗАЕС, - ред. ) заходи, щоб не допустити її потрапляння третій стороні", - зазначив співрозмовник.

За порушення – до довічного ув'язнення

За американським законодавством, відповідальність за потрапляння інформації з атомних технологій до третіх рук несуть не лише ті, хто нею заволодів, а й ті, хто своїми діями чи бездіяльністю сприяв цьому.

Відповідно до розділу 222 закону про атомну енергію, будь-яка особа, яка навмисне порушує, намагається порушити або вступила в змову з метою порушення будь-якого положення статті 57 Закону про атомну енергію, може бути оштрафована на суму до 10 тис доларів США або позбутися волі на строк до 10 років, або й те, й інше.

Якщо злочин скоєно з наміром завдати шкоди США або для надання допомоги будь-якій іноземній державі, покарання може бути аж до довічного ув'язнення або штрафу у розмірі 20 тис доларів США, або й те й інше. Про це йдеться в Кодексі федеральних правил § 810.15 (а) (2) .

РБК-Україна звернулася до "Енергоатому" з проханням прокоментувати, чи було вжито своєчасних і достатніх заходів щодо захисту секретної інформації на ЗАЕС. Однак у компанії відмовилися надати коментар, пославшись на секретність інформації.

"Інформація, що запитується, відноситься до категорії інформації з обмеженим доступом… Поданий вами запит на інформацію не підлягає задоволенню", – відповіли в "Енергоатомі".

Документи американської сторони про порушення "Росатому" були направлені не лише російській стороні, а й українському "Енергоатому". Це якраз і може підтверджувати, що у США з'ясовуватимуть обставини заволодіння інформацією росіянами. Тобто чи було вжито всіх заходів з українського боку, щоб захистити до неї доступ.

У березні минулого року "Енергоатом" опинився у центрі скандалу, коли СБУ затримала директора компанії з персоналу Олега Бояринцева. Він колишній помічник народного депутата Андрія Деркача, щодо якого і США, і Україна запровадили санкції у 2021 році. В "Енергоатом" Бояринцева було призначено навесні 2020 року, тоді ж віце-президентом ЕА став нинішній міністр енергетики Герман Галущенко.

За неофіційною інформацією, Бояринцев намагався провести заміну кадрів на всіх українських АЕС, зокрема, на ЗАЕС було призначено нового тво директора Ігоря Мурашова і змінився заступник директора з фізичного захисту.

У березні, як писали українські ЗМІ, СБУ підозрювала Бояринцева у співпраці із російськими окупантами. У лютому 2023 року Бояринцев звільнився з "Енергоатому".

Якщо США підтвердить інформацію про сприяння чи бездіяльність керівництва станції при заволодінні росіянами інформації, то згідно з нормами закону, до переліку відповідальних можуть потрапити й ті, хто в "Енергоатомі" мав відношення до призначення цих людей на ЗАЕС.