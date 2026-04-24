ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Вместе с ЗАЭС россияне захватили американские технологии. Что сделают США для их возвращения?

18:50 24.04.2026 Пт
2 мин
Какова официальная позиция США?
aimg Дмитрий Сидоров
Вместе с ЗАЭС россияне захватили американские технологии. Что сделают США для их возвращения? Фото: Россияне захватили важные технологии и оборудование американской компании на площадке ЗАЭС (Getty Images)

Правительство США обеспокоено тем фактом, что в марте 2022 года россияне оккупировали Запорожскую атомную электростанцию и одновременно захватили активы (ядерное топливо) и технологии американской инжиниринговой компании Westinghouse.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова специального посланника по вопросам энергетической интеграции министерства энергетики США Джошуа Волц, которые он сказал во время встречи с журналистами.

"Да, мы обеспокоены этим фактом", - сказал он.

Чиновник добавил, что главный аспект в вопросе ЗАЭС для США - это безопасность работы атомной электростанции.

"Технология, которая там есть, - важна для Westinghouse. Позиция относительно того, что там происходит, будет частью будущих переговоров", - добавил Джошуа Волц.

Напомним, Запорожская атомная электростанция была захвачена российским войсками в начале марта 2022 года. Станция пережила уже более 10 отключений из-за обстрелов линий электропередачи с оккупированных территорий. В середине апреля было уже 14-е обесточивание станции.

Россияне уже давно пытаются интегрировать ЗАЭС в свою энергосистему. Для этого даже готовились меры для дополнительного водоснабжения, поскольку из-за разрушения плотины Каховского водохранилища, станция потеряла основной источник воды.

Компания Westinghouse на сегодня является единственным поставщиком ядерного топлива в Украину. До полномасштабного вторжения она, в частности, поставляла ядерное топливо для реакторов ЗАЭС.

В материале РБК-Украина "РФ завладела секретными кодами на ЗАЭС. У США претензии к "Росатому" рассказывается, что россияне получить доступ к секретной информации, захватив имущество и технологии их компании на станции. США направили письмо в российскую атомную компанию, в котором предупредили об ответственности за получение таких данных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
