Вместе с ЗАЭС россияне захватили американские технологии. Что сделают США для их возвращения?

Правительство США обеспокоено тем фактом, что в марте 2022 года россияне оккупировали Запорожскую атомную электростанцию и одновременно захватили активы (ядерное топливо) и технологии американской инжиниринговой компании Westinghouse.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова специального посланника по вопросам энергетической интеграции министерства энергетики США Джошуа Волц, которые он сказал во время встречи с журналистами.

"Технология, которая там есть, - важна для Westinghouse. Позиция относительно того, что там происходит, будет частью будущих переговоров", - добавил Джошуа Волц.

Чиновник добавил, что главный аспект в вопросе ЗАЭС для США - это безопасность работы атомной электростанции.

"Да, мы обеспокоены этим фактом", - сказал он.

Напомним, Запорожская атомная электростанция была захвачена российским войсками в начале марта 2022 года. Станция пережила уже более 10 отключений из-за обстрелов линий электропередачи с оккупированных территорий. В середине апреля было уже 14-е обесточивание станции.

Россияне уже давно пытаются интегрировать ЗАЭС в свою энергосистему. Для этого даже готовились меры для дополнительного водоснабжения, поскольку из-за разрушения плотины Каховского водохранилища, станция потеряла основной источник воды.

Компания Westinghouse на сегодня является единственным поставщиком ядерного топлива в Украину. До полномасштабного вторжения она, в частности, поставляла ядерное топливо для реакторов ЗАЭС.

В материале РБК-Украина "РФ завладела секретными кодами на ЗАЭС. У США претензии к "Росатому" рассказывается, что россияне получить доступ к секретной информации, захватив имущество и технологии их компании на станции. США направили письмо в российскую атомную компанию, в котором предупредили об ответственности за получение таких данных.