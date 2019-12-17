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Разница между зарплатами в Украине и Польше значительно сократилась

Новости » Экономика     17.12.2019 - 16:44
Разница между зарплатами в Украине и Польше значительно сократилась
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Сокращение разницы привело к снижению темпов трудовой миграции

За последние четыре года соотношение средних зарплат в Польше, которая является основным направлением трудовой эмиграции, и в Украине снизилось с 4,5 до 2,7 раз. Об этом говорится в новом "Отчете о финансовой стабильности" Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, разрыв сократился благодаря высоким темпам роста зарплаты по Украине, а также текущему укреплению гривны.

Поэтому с середины 2018 года замедлились темпы трудовой эмиграции из Украины и прироста заработной платы, полученной из-за рубежа. По данным НБУ, в первом полугодии 2019 украинцы за границей получали 19,1% от всех зарплат.

"Поэтому в дальнейшем определяющим фактором изменения доходов населения будет рост заработной платы, полученной в Украине. Ожидается, что в среднесрочной перспективе реальные темпы ее роста составят 4-6%", - говорится в отчете.

В то же время конкуренция работодателей за рабочую силу и быстрый рост зарплаты, чем производительности труда, ухудшает операционную эффективность предприятий, отмечают в НБУ.

Разница между зарплатами в Украине и Польше значительно сократилась

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

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