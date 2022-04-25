Разнесло полздания. Глава Луганской ОВА рассказал детали взрыва в Кременной

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай раскрыл детали взрыва в оккупированной Кременной. Он отметил, что в результате хлопка снесло половину здания, в котором находились оккупанты и их пособники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гайдая в эфире общенационального телемарафона.

"Отличная новость для нас. Когда в Кременной началось "совещание" силовиков и так называемого народного "мэра", раздался, как они говорят, хлопок. После него снесло полздания вместе с силовиками и коллаборантами, которые должны возглавлять оккупированные территории", - сказал глава ОВА.

По его словам, из полученных перехватов следует, что под руинами осталось много силовиков. Также среди оккупантов и коллаборантов много раненых.

"Там сборная солянка была", - подытожил Гайдай.