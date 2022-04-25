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Рознесло пів будівлі. Глава Луганської ОВА розповів деталі вибуху в Кремінній

Фото: стали відомі деталі вибуху в Кремінній (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розкрив деталі вибуху в окупованій Кремінній. Він зазначив, що в результаті хлопку знесло половину будівлі, в якій знаходилися окупанти та їхні пособники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гайдая в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Відмінна новина для нас. Коли в Кремінній почалася "нарада" силовиків і так званого народного "мера", пролунав, як вони кажуть, хлопок. Після нього знесло пів будівлі разом з силовиками і колаборантами, які повинні очолювати окуповані території", - сказав глава ОВА.

За його словами, з отриманих перехоплень випливає, що під руїнами залишилося багато силовиків. Також серед окупантів і колаборантів багато поранених.

"Там збірна солянка була", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня стало відомо про вибух газу в міськвиконкомі окупованої Кремінної.

Зазначимо, сьогодні російські окупанти зайшли в селище Новотошківське Луганської області, попередньо зрівнявши населений пункт із землею.

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