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В оккупированной Кременной взорвался газ в горсовете и здании полиции. Есть погибшие, - МВД

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Украина, Понедельник 25 апреля 2022 19:51
В оккупированной Кременной взорвался газ в горсовете и здании полиции. Есть погибшие, - МВД Фото: в оккупированной Кременной взорвался газ в горсовете и здании полиции (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

25 апреля в оккупированной российскими войсками Кременной Луганской области в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра МВД Антона Геращенко.

Как сообщил Геращенко, в результате взрыва газа в здании городского совета в городе Кременная не выжил никто.

Одновременно со взрывом газа в здании горсовета, произошел второй взрыв бытового газа в районном отделе полиции, где на совещание в этот момент собралась группа коллаборантов, которые ослужились оккупантам.

"Город Кременная известен также тем, что еще в начале марта, там был найден труп умершего не своей смертью коллаборанта, председателя ВТГ - Владимира Струка. Его печальная участь ничему не научила других. А надо было делать выводы", - написал Антон Геращенко.

Напомним, российская армия зашла в поселок Новотошковское Луганской области. Перед этим оккупанты активно уничтожали населенный пункт авиацией.

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