Разминирование на месте разведения в Петровском начнется 12 ноября, - штаб

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Сегодня завершится разведение сил в Петровском

Украинские саперы приступят к разминированию территории на месте разведения сил в Петровском Донецкой области 12 ноября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Александр Штупун.

По его словам, сегодня завершится разведение сил в Петровском, после чего должно начаться разминирование территории.

"В Петровском сейчас завершаются третьи сутки разведения. Сегодня в 12:00 украинская сторона сообщит через МИД и ОБСЕ, что практически завершила разведение. После этого разведения сил состоится верификация ОБСЕ. А после этого начнется разминирование территорий. Если все хорошо, если СММ ОБСЕ подтвердит, то по графику завтра должно начаться разминирование территорий", - сообщил Штупун.

Напомним, разведение в Петровском началось 9 ноября. При этом украинские войска готовы в короткие сроки вернуться на позиции разведения сил в случае обстрелов и провокаций со стороны боевиков.

Представители так называемой "Донецкой народной республики" в тот же день заявили, что полностью завершили вывод своих подразделений из Петровского.