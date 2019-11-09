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Боевики "ДНР" заявили о завершении отвода сил из Петровского

Новости » Общество     09.11.2019 - 16:41
Боевики "ДНР" заявили о завершении отвода сил из Петровского
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Вывод личного состава так называемой народной милиции "ДНР" сегодня полностью был завершен к 15:00

Боевики "Донецкой народной республики" ("ДНР") заявили, что полностью завершили вывод подразделений из Петровского. Об этом сообщил в субботу так называемый представитель "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за режимом прекращения огня, передают российские СМИ.

"Первый день устранения нарушений на участке разведения вблизи Петровского завершен. Ввиду незначительных нарушений с нашей стороны, вывод личного состава "народной милиции" "ДНР" сегодня полностью был завершен к 15:00", - сказал он.

Напомним, что сегодня, 9 ноября, начался практический этап разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское. После подтверждения готовности, стороны начали процесс отхождения с предыдущих позиций.

В штабе операции Объединенных сил на Донбассе рассказали детали разведения сил в Петровском, которое началось в субботу. По данным штаба, разведение сил и средств на участке №3 в районе Петровского началось в 12:20 после того, как стороны известили друг друга о готовности к началу процесса. Также готовность сторон была подтверждена представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, с участка разведения в районе Петровского выведут 42 военнослужащих Вооруженных сил, 3 боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил отойдут на 1 км и займут новые позиции.

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