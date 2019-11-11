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Розмінування на місці розведення в Петрівському розпочнеться 12 листопада, - штаб

Новини » Надзвичайні події     11.11.2019 - 11:08
Розмінування на місці розведення в Петрівському розпочнеться 12 листопада, - штаб
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Сьогодні завершиться розведення сил в Петрівському

Українські сапери приступлять до розмінування території на місці розведення сил в Петрівському Донецької області 12 листопада. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) Олександр Штупун.

За його словами, сьогодні завершиться розведення сил в Петрівському, після чого має початися розмінування території.

"В Петрівському зараз завершується третя добу розведення. Сьогодні о 12:00 українська сторона повідомить через МЗС та ОБСЄ, що практично завершила розведення. Після цього розведення сил відбудеться верифікація ОБСЄ. А після цього почнеться розмінування територій. Якщо все добре, якщо СММ ОБСЄ підтвердить, то за графіком завтра має розпочатися розмінування територій", - повідомив Штупун.

Нагадаємо, розведення в Петрівському почалося 9 листопада. При цьому українські війська готові в короткі терміни повернутися на позиції розведення сил в разі обстрілів і провокацій з боку бойовиків.

Представники так званої "Донецької народної республіки" того ж дня заявили, що повністю завершили виведення своїх підрозділів з Петрівського.

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