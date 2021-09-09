Размер платежки за коммуналку вырос за год более чем на треть

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июле 2021 года составили 10,6 млрд грн. Это на 35,9% больше, чем в июле прошлого года (7,8 млрд грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в июле 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд (117,3% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июля 2021 года составила 64,3 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (66,4 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 июля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 23,7 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,5 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.