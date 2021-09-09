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Розмір платіжки за комуналку зріс за рік більш ніж на третину

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 15:40
Розмір платіжки за комуналку зріс за рік більш ніж на третину Фото: розмір платіжки за комуналку на рік виріс на 36% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в липні 2021 року склали 10,6 млрд грн. Це на 35,9% більше, ніж у липні минулого року (7,8 млрд грн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в липні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 12,4 млрд (117,3% нарахованих за цей період сум).

Розмір платіжки за комуналку зріс за рік більш ніж на третину

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець липня 2021 року склала 64,3 млрд грн, що на 2,1 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (66,4 млрд грн).

За даними статистичного відомства, станом на 31 липня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 23,7 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 20,3 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,5 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Зазначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, тільки 12% українців вважають можливим зниження тарифів 2021 році.

Нагадаємо, за даними КМІС, проведеного в травні 2021 року, 9 з 10 респондентів за останній рік стикалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і зі зростанням цін на основні харчові продукти (90,6%). Разом з цим, зі зниженням зарплат або пенсій стикалися 35,4% респондентів, а з повною або частковою втратою місця роботи - 31,9%.

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Державна служба статистики ЖКХ
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