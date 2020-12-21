Курс гривны, тарифы, зарплаты: украинцы озвучили ожидания на 2021 год

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

У граждан есть сомнения, что в следующий год будет лучше

Украинцы сохраняют преимущественно негативные ожидания о развитии социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Только 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной, противоположного мнения придерживаются 75% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Четверть украинцев (25%) ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным уменьшение тарифов.

По борьбе с пандемией мнения разделились, 45% украинцев считают, что эпидемия будет преодолена, 46% - что нет.

Негативные ожидания украинцы имеют также и о наступлении мира на Донбасса, улучшение ситуации с верховенством права и снижение уровня преступности. Около 20% верят, что 2021 года на Донбассе воцарится мир, в наказание коррупционеров верят лишь 10% граждан, столько же - в снижении уровня преступности. Чуть больше, 18%, ожидают в 2021 году улучшения ситуации со справедливым правосудием.

Значительно больше украинцев верят в кадровые изменения в органах власти в новом году. 25% считают, что в 2021 году возможны досрочные выборы президента, 33% считают возможными досрочные выборы Верховной рады, 39% считают, что вероятна смена правительства в течение 2021 году.

Опрос проведен с 5 по 13 декабря 2020 года фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом личного интервью face-to-face среди. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, эпидемия коронавируса стала событием, которое повлияло на жизни абсолютного большинства людей в 2020 году. "Событием года" эпидемию назвали 43% украинцев, при этом абсолютно все оценили ее как негативное событие.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, главным политическим событием 2020 года в Украине ее граждане считают местные выборы - их назвали в открытом вопросе 33% респондентов.