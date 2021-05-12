Размер платежки за коммуналку за год вырос на 46%

По данным статистического ведомства, в марте 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн (117,7% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги составила 79,3 млрд грн, что на 2,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (82,1 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 марта задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 30,2 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 28,7 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 7,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,1 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.