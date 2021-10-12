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Разлив нефти в Калифорнии: за дело взялся генеральный прокурор штата

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США, Вторник 12 октября 2021 06:42
Разлив нефти в Калифорнии: за дело взялся генеральный прокурор штата Фото: расследовать разлив нефти в Калифорнии будет генпрокурор (twitter.com/oceana)
Автор: Наталья Скороход

В Калифорнии главный прокурор штата взялся расследовать утечку нефти в море. Как известно, в результате разлива нефти тысячи литров нефтепродуктов попали в Тихий океан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сказал, что министерство юстиции штата готово сделать все необходимое, чтоб получить полный отчет того, что произошло и как, и кто виновен в этом. При этом, пока что неясно, приведет ли это расследование к уголовному или гражданскому иску.

Сенатор Алекс Падилла в штате Калифорния сказал репортерам, что бригады уборщиков на месте катастрофы добились огромного прогресса по очистке воды от нефти.

"Поверьте мне, мы посмотрели, но не увидели больших пятен нефти на поверхности воды", - сказал он.

Официальные лица, проводящие операцию по очистке воды заявили, что было извлечено 5 544 галлона сырой нефти и почти 14 баррелей смолистых шариков. Также известно, что в этом районе были извлечены 74 пострадавших от нефти птицы и рыбы и 38 из них погибли.

Напомним, что в Калифорнии произошел разлив нефти в море. Власти сообщили об экологической катастрофе.

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