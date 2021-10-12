Разлив нефти в Калифорнии: за дело взялся генеральный прокурор штата

В Калифорнии главный прокурор штата взялся расследовать утечку нефти в море. Как известно, в результате разлива нефти тысячи литров нефтепродуктов попали в Тихий океан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сказал, что министерство юстиции штата готово сделать все необходимое, чтоб получить полный отчет того, что произошло и как, и кто виновен в этом. При этом, пока что неясно, приведет ли это расследование к уголовному или гражданскому иску.

Сенатор Алекс Падилла в штате Калифорния сказал репортерам, что бригады уборщиков на месте катастрофы добились огромного прогресса по очистке воды от нефти.

"Поверьте мне, мы посмотрели, но не увидели больших пятен нефти на поверхности воды", - сказал он.