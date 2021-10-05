В Калифорнии ввели чрезвычайное положение из-за масштабного разлива нефти

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Отмечается, что в результате разлива в океане оказалось почти 600 тысяч литров нефтепродуктов, в связи с чем в округе запретили рыбалку и закрыли пляжи, которые очень популярны среди посетителей и серфингистов.

В частности, из-за разлива нефти пострадал местный заповедник. Сейчас там гибнут рыба и птицы.

Точное место аварии подводного трубопровода пока что не установлено. Также неизвестно, продолжают ли нефтепродукты утекать в море.