В Калифорнии ввели чрезвычайное положение из-за масштабного разлива нефти
Фото: в Калифорнии ввели чрезвычайное положение из-за масштабного разлива нефти (Getty Images)
Власти Калифорнии объявили введение режима чрезвычайного положения в округе Ориндж. Вчера там произошел масштабный разлив нефти.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Отмечается, что в результате разлива в океане оказалось почти 600 тысяч литров нефтепродуктов, в связи с чем в округе запретили рыбалку и закрыли пляжи, которые очень популярны среди посетителей и серфингистов.
В частности, из-за разлива нефти пострадал местный заповедник. Сейчас там гибнут рыба и птицы.
Точное место аварии подводного трубопровода пока что не установлено. Также неизвестно, продолжают ли нефтепродукты утекать в море.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что у побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти.