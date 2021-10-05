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В Калифорнии ввели чрезвычайное положение из-за масштабного разлива нефти

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Калифорния, Вторник 05 октября 2021 18:58
В Калифорнии ввели чрезвычайное положение из-за масштабного разлива нефти Фото: в Калифорнии ввели чрезвычайное положение из-за масштабного разлива нефти (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Власти Калифорнии объявили введение режима чрезвычайного положения в округе Ориндж. Вчера там произошел масштабный разлив нефти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что в результате разлива в океане оказалось почти 600 тысяч литров нефтепродуктов, в связи с чем в округе запретили рыбалку и закрыли пляжи, которые очень популярны среди посетителей и серфингистов.

В частности, из-за разлива нефти пострадал местный заповедник. Сейчас там гибнут рыба и птицы.

Точное место аварии подводного трубопровода пока что не установлено. Также неизвестно, продолжают ли нефтепродукты утекать в море.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что у побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти.

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