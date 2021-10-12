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Розлив нафти в Каліфорнії: за справу взявся Генеральний прокурор штату

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США, Вівторок 12 жовтня 2021 06:42
Розлив нафти в Каліфорнії: за справу взявся Генеральний прокурор штату Фото: розслідувати розлив нафти в Каліфорнії буде генпрокурор (twitter.com/oceana)
Автор: Наталья Скороход

У Каліфорнії головний прокурор штату взявся розслідувати витік нафти в морі. Як відомо, в результаті розливу нафти тисячі літрів нафтопродуктів потрапили в Тихий океан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта сказав, що Міністерство юстиції штату готове зробити все необхідне, щоб отримати повний звіт того, що сталося і як, і хто винен у цьому. При цьому, поки що неясно, чи призведе це розслідування до Кримінального або цивільного позову.

Сенатор Алекс Паділла в штаті Каліфорнія сказав репортерам, що бригади прибиральників на місці катастрофи домоглися величезного прогресу з очищення води від нафти.

"Повірте мені, ми подивилися, але не побачили великих плям нафти на поверхні води", - сказав він.

Офіційні особи, які проводять операцію з очищення води заявили, що було вилучено 5 544 галони сирої нафти і майже 14 барелів смолистих кульок. Також відомо, що в цьому районі були витягнуті 74 постраждалих від нафти птиці і риби і 38 з них загинули.

Нагадаємо, що у Каліфорнії стався розлив нафти в морі. Влада повідомила про екологічну катастрофу.

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