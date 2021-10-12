Розлив нафти в Каліфорнії: за справу взявся Генеральний прокурор штату
У Каліфорнії головний прокурор штату взявся розслідувати витік нафти в морі. Як відомо, в результаті розливу нафти тисячі літрів нафтопродуктів потрапили в Тихий океан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта сказав, що Міністерство юстиції штату готове зробити все необхідне, щоб отримати повний звіт того, що сталося і як, і хто винен у цьому. При цьому, поки що неясно, чи призведе це розслідування до Кримінального або цивільного позову.
Сенатор Алекс Паділла в штаті Каліфорнія сказав репортерам, що бригади прибиральників на місці катастрофи домоглися величезного прогресу з очищення води від нафти.
"Повірте мені, ми подивилися, але не побачили великих плям нафти на поверхні води", - сказав він.
Офіційні особи, які проводять операцію з очищення води заявили, що було вилучено 5 544 галони сирої нафти і майже 14 барелів смолистих кульок. Також відомо, що в цьому районі були витягнуті 74 постраждалих від нафти птиці і риби і 38 з них загинули.
Нагадаємо, що у Каліфорнії стався розлив нафти в морі. Влада повідомила про екологічну катастрофу.