Розлив нафти в Каліфорнії: за справу взявся Генеральний прокурор штату

У Каліфорнії головний прокурор штату взявся розслідувати витік нафти в морі. Як відомо, в результаті розливу нафти тисячі літрів нафтопродуктів потрапили в Тихий океан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта сказав, що Міністерство юстиції штату готове зробити все необхідне, щоб отримати повний звіт того, що сталося і як, і хто винен у цьому. При цьому, поки що неясно, чи призведе це розслідування до Кримінального або цивільного позову.

Сенатор Алекс Паділла в штаті Каліфорнія сказав репортерам, що бригади прибиральників на місці катастрофи домоглися величезного прогресу з очищення води від нафти.

"Повірте мені, ми подивилися, але не побачили великих плям нафти на поверхні води", - сказав він.