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Экологическая катастрофа. У побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти

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Калифорния, Понедельник 04 октября 2021 10:19
Экологическая катастрофа. У побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти Фото: утечка нефти произошла у побережья Калифорнии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

У побережья Южной Калифорнии произошел масштабный разлив нефти. Через что местные власти заявили об экологической катастрофе.

Об этом повыдомляэ РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что на территории 33,7 кв. км произошла утечка более 450 тысяч литров нефти.

Предварительной причиной разлива местные власти называют прорыв нефтяной трубы компании Amplify Energy Corporatio, там сообщили, что трубопровод был перекрыт, а остальная нефть откачана. Сейчас водолазы пытаются определить причину.

В свою очередь береговая охрана США заявила о начале расследования инцидента в котором будут участие несколько ведомств.

Между тем, в городе Хантингтон-Бич заявляют о "значительном экологическом влиянии" разлива.

По их данным, на пляжи из океана выносит мертвых птиц и рыб, поэтому жителей просят избегать пляжей и водно-болотных угодий.

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