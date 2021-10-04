Экологическая катастрофа. У побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти

У побережья Южной Калифорнии произошел масштабный разлив нефти. Через что местные власти заявили об экологической катастрофе.

Об этом повыдомляэ РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что на территории 33,7 кв. км произошла утечка более 450 тысяч литров нефти.

Предварительной причиной разлива местные власти называют прорыв нефтяной трубы компании Amplify Energy Corporatio, там сообщили, что трубопровод был перекрыт, а остальная нефть откачана. Сейчас водолазы пытаются определить причину.

В свою очередь береговая охрана США заявила о начале расследования инцидента в котором будут участие несколько ведомств.

Между тем, в городе Хантингтон-Бич заявляют о "значительном экологическом влиянии" разлива.