ua en ru
Пт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У рази холодніше, ніж сьогодні. В Україні завтра вдарить сильний мороз

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 13:06
UA EN RU
У рази холодніше, ніж сьогодні. В Україні завтра вдарить сильний мороз Фото: сильне похолодання очікується в Україні 14 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні завтра, 14 грудня, похолодання посилиться. У деяких регіонах очікуються рекордні -14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, 14 грудня, похолодання зміцніє ще на кілька градусів.

"Найближчої ночі очікується -7....-12 градусів, на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині утвориться тимчасово острівець найнижчої температури повітря, подекуди до -14 градусів", - розповіла синоптик.

Крім того, завтра вдень в більшості областей України передбачається -2...-5 градусів, на Одещині, в Криму, на Закарпатті близько 0.

"Нічному додатковому вихолодженню сприятиме антициклональна, з проясненнями, часто безхмарна погода - буде без опадів в Україні завтра і вночі, і вдень. Вітер південно-західний, рвучкий", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода, хоча й мороз трохи дошкулятиме нічними близько -10 градусів, а вдень -3....-5 градусів.

Незвичне явище: снігові катки в США

Снігові катки були зафіксовані у штаті Мічиган, після снігопаду. Загалом це рідкісне природне зимове явище, коли сніг утворює природні циліндри або рулони.

Вони виникають за певних умов: пухкий сніг, слизька основа (як-от лід або утрамбований сніг), температура близька до нуля і рівномірний сильний вітер. Вітер підхоплює сніг і котить його, створюючи форму, схожу на рулон сіна.

Часто всередині такі катки порожні, оскільки середина обривається під час формування. Це явище спостерігається рідко і є цікавим природним феноменом, який захоплює фотографів і дослідників.

Нагадаємо, 21 вересня, в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу