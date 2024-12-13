У рази холодніше, ніж сьогодні. В Україні завтра вдарить сильний мороз
В Україні завтра, 14 грудня, похолодання посилиться. У деяких регіонах очікуються рекордні -14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Завтра, 14 грудня, похолодання зміцніє ще на кілька градусів.
"Найближчої ночі очікується -7....-12 градусів, на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині утвориться тимчасово острівець найнижчої температури повітря, подекуди до -14 градусів", - розповіла синоптик.
Крім того, завтра вдень в більшості областей України передбачається -2...-5 градусів, на Одещині, в Криму, на Закарпатті близько 0.
"Нічному додатковому вихолодженню сприятиме антициклональна, з проясненнями, часто безхмарна погода - буде без опадів в Україні завтра і вночі, і вдень. Вітер південно-західний, рвучкий", - зазначила Діденко.
Погода у Києві
У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода, хоча й мороз трохи дошкулятиме нічними близько -10 градусів, а вдень -3....-5 градусів.
Незвичне явище: снігові катки в США
Снігові катки були зафіксовані у штаті Мічиган, після снігопаду. Загалом це рідкісне природне зимове явище, коли сніг утворює природні циліндри або рулони.
Вони виникають за певних умов: пухкий сніг, слизька основа (як-от лід або утрамбований сніг), температура близька до нуля і рівномірний сильний вітер. Вітер підхоплює сніг і котить його, створюючи форму, схожу на рулон сіна.
Часто всередині такі катки порожні, оскільки середина обривається під час формування. Це явище спостерігається рідко і є цікавим природним феноменом, який захоплює фотографів і дослідників.
Нагадаємо, 21 вересня, в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.
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