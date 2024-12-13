У рази холодніше, ніж сьогодні. В Україні завтра вдарить сильний мороз

В Україні завтра, 14 грудня, похолодання посилиться. У деяких регіонах очікуються рекордні -14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, 14 грудня, похолодання зміцніє ще на кілька градусів.

"Найближчої ночі очікується -7....-12 градусів, на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині утвориться тимчасово острівець найнижчої температури повітря, подекуди до -14 градусів", - розповіла синоптик.

Крім того, завтра вдень в більшості областей України передбачається -2...-5 градусів, на Одещині, в Криму, на Закарпатті близько 0.

"Нічному додатковому вихолодженню сприятиме антициклональна, з проясненнями, часто безхмарна погода - буде без опадів в Україні завтра і вночі, і вдень. Вітер південно-західний, рвучкий", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода, хоча й мороз трохи дошкулятиме нічними близько -10 градусів, а вдень -3....-5 градусів.

