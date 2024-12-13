В разы холоднее, чем сегодня. В Украине завтра ударит сильный мороз
В Украине завтра, 14 декабря, похолодание усилится. В некоторых регионах ожидаются рекордные -14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
Завтра, 14 декабря, похолодание окрепнет еще на несколько градусов.
"Ближайшей ночью ожидается -7....-12 градусов, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях образуется временно островок низкой температуры воздуха, местами до -14 градусов", - рассказала синоптик.
Кроме того, завтра днем в большинстве областей Украины предполагается -2...-5 градусов, в Одесской области, в Крыму, на Закарпатье около 0.
"Ночному дополнительному выхолаживанию будет способствовать антициклональная, с прояснениями, часто безоблачная погода - будет без осадков в Украине завтра и ночью, и днем. Ветер юго-западный, порывистый", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве в субботу ожидается сухая морозная ветреная погода, хотя и мороз немного будет донимать ночными около -10 градусов, а днем -3....-5 градусов.
Необычное явление: снежные катки в США
Снежные катки были зафиксированы в штате Мичиган, после снегопада. Вообще это редкое природное зимнее явление, когда снег образует естественные цилиндры или рулоны.
Они возникают при определенных условиях: рыхлый снег, скользкая основа (например лед или утрамбованный снег), температура близкая к нулю и равномерный сильный ветер. Ветер подхватывает снег и катит его, создавая форму, похожую на рулон сена.
Часто внутри такие катки пустые, поскольку середина обрывается во время формирования. Это явление наблюдается редко и является интересным природным феноменом, который восхищает фотографов и исследователей.
Напомним, 21 сентября, в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.
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