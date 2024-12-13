В разы холоднее, чем сегодня. В Украине завтра ударит сильный мороз

В Украине завтра, 14 декабря, похолодание усилится. В некоторых регионах ожидаются рекордные -14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Завтра, 14 декабря, похолодание окрепнет еще на несколько градусов.

"Ближайшей ночью ожидается -7....-12 градусов, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях образуется временно островок низкой температуры воздуха, местами до -14 градусов", - рассказала синоптик.

Кроме того, завтра днем в большинстве областей Украины предполагается -2...-5 градусов, в Одесской области, в Крыму, на Закарпатье около 0.

"Ночному дополнительному выхолаживанию будет способствовать антициклональная, с прояснениями, часто безоблачная погода - будет без осадков в Украине завтра и ночью, и днем. Ветер юго-западный, порывистый", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу ожидается сухая морозная ветреная погода, хотя и мороз немного будет донимать ночными около -10 градусов, а днем -3....-5 градусов.