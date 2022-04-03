После разговора с Эрдоганом. РФ заявила, что откроет гумкоридор из Мариуполя иностранцам

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил об активных контактах с РФ и Украиной по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

Касаясь минной угрозы в Черном море, он отметил, что на данный момент проблем для судоходства нет.

В Минобороны РФ сейчас заявили, что их войска откроют гумкоридор из Мариуполя в Бердянск, который на данный момент находится под контролем оккупантов, и "гарантируют режим тишины" для эвакуации иностранцев.

В военном ведомстве страны-агрессора отметили, что такое решение было принято после общения Эрдогана с Путиным.

"Россия готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации иностранцев, в порт Бердянска и выход из него", - рассказывают в МО РФ.