UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После разговора с Эрдоганом. РФ заявила, что откроет гумкоридор из Мариуполя иностранцам

Фото: последствия обстрелов войсками РФ Мариуполя (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Анкара сообщила Москве о готовности выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых из осажденного российскими войсками Мариуполя по морю. После разговора президента Турции Реджепа Эрдогана с руководителем Кремля Владимиром Путиным в Минобороны РФ заявили о согласии открыть гуманитарный коридор из города для иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу" и ТАСС.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил об активных контактах с РФ и Украиной по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

Касаясь минной угрозы в Черном море, он отметил, что на данный момент проблем для судоходства нет.

В Минобороны РФ сейчас заявили, что их войска откроют гумкоридор из Мариуполя в Бердянск, который на данный момент находится под контролем оккупантов, и "гарантируют режим тишины" для эвакуации иностранцев.

В военном ведомстве страны-агрессора отметили, что такое решение было принято после общения Эрдогана с Путиным.

"Россия готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации иностранцев, в порт Бердянска и выход из него", - рассказывают в МО РФ.

Напомним, 31 марта представители МККК отправились в Мариуполь. Ожидалось, что операция по эвакуации жителей города начнется 1 апреля. Команда не смогла добраться до Мариуполя из-за чего вернулась обратно в Запорожье.

Затем, 2 апреля, Красный Крест выехал из Запорожья в Мариуполь для новой попытки эвакуации населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинМариупольэвакуацияРеджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины