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Красный Крест сегодня не доехал до Мариуполя. Попробует завтра

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Мариуполь, Пятница 01 апреля 2022 21:36
Красный Крест сегодня не доехал до Мариуполя. Попробует завтра Архивное фото: миссия Красного Креста на Донбассе (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Команда Международного Комитета Красного Креста, которая в пятницу отправилась в Мариуполь, чтобы обеспечить эвакуацию населения, не смогла добраться до города. Команда была вынуждена вернуться в Запорожье.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-служба МККК.

"Сегодня команда МККК из девяти сотрудников на трех автомобилях не смогла добраться Мариуполя, чтобы способствовать безопасному выходу горожан. В субботу они снова попытаются помочь с безопасным выходом гражданского населения Мариуполя", - заявили в организации.

Как пояснили в МККК, когда операция по безопасному выходу жителей Мариуполя из города все-таки состоится, то представители организации будут сопровождать колонну в другой украинский город.

"Наше присутствие будет свидетельствовать о гуманитарной цели этого запланированного перемещения населения, предоставляя колонне дополнительную защиту и напоминая всем сторонам о гражданском и гуманитарном характере операции", - отметили в МККК.

Напомним, представители МККК отправились в Мариуполь вчера, 31 марта. Ожидалось, что операция по эвакуации жителей города начнется сегодня.

Как рассказывала вице-премьер Ирина Верещук, оккупанты задержали эвакуационную колонну на одном из блокпостов.

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Красный Крест эвакуация Мариуполь Война России против Украины
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