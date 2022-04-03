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Після розмови з Ердоганом. РФ заявила, що відкриє гумкоридор з Маріуполя іноземцям

Автор: Володимир Костирін

Анкара повідомила Москві про готовність виділити судна для організації евакуації цивільних і поранених з обложеного російськими військами Маріуполя по морю. Після розмови президента Туреччини Реджепа Ердогана з керівником Кремля Володимиром Путіним в Міноборони РФ заявили про згоду відкрити гуманітарний коридор з міста для іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу" і ТАСС.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про активні контакти з РФ і Україною і з питання безпечного виходу турецьких суден з українських портів.

Торкаючись мінної загрози в Чорному морі, він зазначив, що на даний момент проблем для судноплавства немає.

У Міноборони РФ зараз заявили, що їхні війська відкриють гумкоридор з Маріуполя в Бердянськ, який даний момент знаходиться під контролем окупантів, і "гарантують режим тиші" для евакуації іноземців.

У військовому відомстві країни-агресора зазначили, що таке рішення було прийнято після спілкування Ердогана з Путіним.

"Росія готова забезпечити Захід суден, задіяних в евакуації іноземців, в порт Бердянська і вихід з нього", - розповідають в МО РФ.

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