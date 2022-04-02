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Красный Крест выехал из Запорожья в Мариуполь для эвакуации населения

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Запорожье, Суббота 02 апреля 2022 15:47
Красный Крест выехал из Запорожья в Мариуполь для эвакуации населения Фото: Красный Крест выехал из Запорожья в Мариуполь для эвакуации населения (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Команда Международного комитета Красного Креста (МККК) отправилась из Запорожья в Мариуполь в рамках возобновления попытки содействовать эвакуации из осажденного города. Группа выехала в Мариуполь в субботу утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В пресс-службе МККК заявили, что не могут предоставить более подробную информацию о текущем местонахождении группы.

Напомним, 31 марта представители МККК отправились в Мариуполь. Ожидалось, что операция по эвакуации жителей города начнется 1 апреля. Команда не смогла добраться до Мариуполя из-за чего вернулась обратно в Запорожье.

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