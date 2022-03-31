Красный Крест уже выехал в Мариуполь. Эвакуацию могут провести завтра

Об этом РБК-Украина сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Сообщается, что команды гуманитарной организации прямо сейчас едут с предметами помощи и медицинскими средствами, чтобы быть готовыми к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя.

"По соображениям логистики и безопасности, мы будем готовы провести операцию безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность", - отметили в Красном Кресте.

Также в организации отметили, что от завтрашней операции могут зависеть жизни десятков тысяч человек в Мариуполе.