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После разговора с Эрдоганом. РФ заявила, что откроет гумкоридор из Мариуполя иностранцам

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Мариуполь, Воскресенье 03 апреля 2022 02:59
После разговора с Эрдоганом. РФ заявила, что откроет гумкоридор из Мариуполя иностранцам Фото: последствия обстрелов войсками РФ Мариуполя (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Анкара сообщила Москве о готовности выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых из осажденного российскими войсками Мариуполя по морю. После разговора президента Турции Реджепа Эрдогана с руководителем Кремля Владимиром Путиным в Минобороны РФ заявили о согласии открыть гуманитарный коридор из города для иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу" и ТАСС.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил об активных контактах с РФ и Украиной по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

Касаясь минной угрозы в Черном море, он отметил, что на данный момент проблем для судоходства нет.

В Минобороны РФ сейчас заявили, что их войска откроют гумкоридор из Мариуполя в Бердянск, который на данный момент находится под контролем оккупантов, и "гарантируют режим тишины" для эвакуации иностранцев.

В военном ведомстве страны-агрессора отметили, что такое решение было принято после общения Эрдогана с Путиным.

"Россия готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации иностранцев, в порт Бердянска и выход из него", - рассказывают в МО РФ.

Напомним, 31 марта представители МККК отправились в Мариуполь. Ожидалось, что операция по эвакуации жителей города начнется 1 апреля. Команда не смогла добраться до Мариуполя из-за чего вернулась обратно в Запорожье.

Затем, 2 апреля, Красный Крест выехал из Запорожья в Мариуполь для новой попытки эвакуации населения.

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