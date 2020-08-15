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Разделяем позицию ЕС: МИД Украины дал оценку выборам в Беларуси

Киев, Суббота 15 августа 2020 21:30
Разделяем позицию ЕС: МИД Украины дал оценку выборам в Беларуси
Фото МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина выразила обеспокоенность из-за случаев необоснованной жестокости правоохранителей

Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило, что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе. Украина разделяет позицию ЕС.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Кроме того, Украина выразила обеспокоенность из-за случаев необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси", - говорится в заявлении.

В МИД считают, что освобождение задержанных протестующих станет началом диалога власти с гражданским обществом. Также Украина призывает руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и протестующих.

Напомним, ранее МИД Украины был не готов пока дать оценку результатам выборов в стране.

Тем временем Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

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