Поділяємо позицію ЄС: МЗС України дав оцінку виборам в Білорусі

Фото МЗС України (РБК-Україна)

Україна висловила занепокоєння через випадки необґрунтованої жорстокості правоохоронців

Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило, що оприлюднені результати виборів президента Білорусі не викликають довіри в білоруському суспільстві. Україна поділяє позицію ЄС.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Крім того, Україна висловила занепокоєння через випадки необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян.

"Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі", - йдеться в заяві.

В МЗС вважають, що звільнення затриманих протестуючих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством. Також Україна закликає керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і протестуючих.

Нагадаємо, раніше МЗС України був не готовий поки дати оцінку результатам виборів в країні.

Тим часом, Олександр Лукашенко домовився з Володимиром Путіним, що Росія при першому запиті надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.