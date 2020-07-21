Разблокирование законов об игорном бизнесе и работе ФЛП: ВР соберется на заседание

В повестке дня указаны 20 вопросов, но несколько из них нардепы уже рассмотрели ранее
Внеочередное заседание парламента состоится во вторник, 21 июля. Народные депутаты рассмотрят разблокирование подписания законов об игорном бизнесе и работе физических лиц-предпринимателей.
Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, в повестке дня указаны и проекты, которые депутаты успели принять перед закрытием сессии: постановление об образовании новых районов, закон об оборонных закупках и закон о Службе внешней разведки.
Сегодня же парламентарии рассмотрят проекты постановлений, которые блокируют подписание трех законов: о легализации игорного бизнеса, о детинизации рынка металлолома и о создании электронного кабинета для физических лиц-предпринимателей.
Кроме того, в повестке дня следующие проекты законов:
Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента 21 июля.
Как писало РБК-Украина, в прошлую пятницу состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии ВР: Разумков объявил о закрытии третьей сессии Рады.
Подчеркнем, ВР может собраться на несколько внеочередных заседаний в июле-августе; спикер Рады допускает проведение двух-трех заседаний.