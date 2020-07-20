Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков допускает, что может произойти 2-3 таких заседания

Верховная рада может собраться на несколько внеочередных заседаний в июле-августе. Спикер ВР Дмитрий Разумков допускает проведение двух-трех заседаний.

Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

Глава парламента отметил, что в повестке дня завтрашнего внеочередного заседания есть вопросы, которые нардепы уже рассмотрели. В частности парламентарии проголосовали государственно-оборонный заказ, образование новых районов.

По словам Разумкова, заменить уже пройденные вопросы новыми невозможно.

"Они находятся в перечне вопросов, убрать их невозможно. Так же я не могу ничем дополнить эти вопросы. Есть только два субъекта формирования этого перечня вопросов. Это либо 150 народных депутатов Украины. Или президент государства. Больше никого", - пояснил глава Рады.

Спикер предположил, что в июле-августе нардепы могут собраться на 2-3 внеочередные заседания.

"Сколько их будет мне трудно сказать, большинство народных депутатов не планировали, что это произойдет во вторник. Но я думаю, что несколько таких ситуаций может иметь место во время августа, ну и части июля. Я думаю, два, а может три", - заявил Разумков.

Напомним, ранее спикер Верховной рады подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента во вторник, 21 июля.

Как писало РБК-Украина, в прошлую пятницу состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии ВР: спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии Рады.