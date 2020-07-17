Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании ВР: что рассмотрят нардепы

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

В повестке дня 20 вопросов

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента во вторник, 21 июля. В повестке дня заседания 20 вопросов.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"В связи с предложением народных депутатов Украины... созвать внеочередную сессию Верховной рады Украины девятого созыва на 12:00 21 июля 2020 года", - указано в сообщении.

Подчеркнем, в повестке дня указаны и вопросы, которые нардепы успели принять сегодня: постановление об образовании новых районов, закон об оборонных закупках и закон о Службе внешней разведки.

В частности, парламентарии рассмотрят проекты постановлений, которые блокируют подписание трех законов: о легализации игорного бизнеса, о детинизации рынка металлолома и о создании электронного кабинета для физических лиц-предпринимателей.

Кроме того, в повестке дня следующие проекты законов:

№3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии;

№3807 о внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по поводу надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

№3739 о внесении изменений в ЗУ "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности;

№2207-1-д об управлении отходами;

№ 3355-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства;

№2258 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом;

№2259 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по поводу реформы патентного законодательства);

№2456 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по поводу осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей;

№3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями;

№2275 о внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования;

№0856 о сельскохозяйственной кооперации;

№3718 об основах молодежной политики;

№3060 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео и кино производства.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на внеочередном заседании могут рассмотреть законопроект о "зеленом" тарифе.

Как писало РБК-Украина, в эту пятницу состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии ВР: спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии Рады.