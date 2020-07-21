Разблокирование законов об игорном бизнесе и работе ФЛП: ВР соберется на заседание

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В повестке дня указаны 20 вопросов, но несколько из них нардепы уже рассмотрели ранее

Внеочередное заседание парламента состоится во вторник, 21 июля. Народные депутаты рассмотрят разблокирование подписания законов об игорном бизнесе и работе физических лиц-предпринимателей.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, в повестке дня указаны и проекты, которые депутаты успели принять перед закрытием сессии: постановление об образовании новых районов, закон об оборонных закупках и закон о Службе внешней разведки.

Сегодня же парламентарии рассмотрят проекты постановлений, которые блокируют подписание трех законов: о легализации игорного бизнеса, о детинизации рынка металлолома и о создании электронного кабинета для физических лиц-предпринимателей.

Кроме того, в повестке дня следующие проекты законов:

№3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии;

№3807 о внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по поводу надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

№3739 о внесении изменений в ЗУ "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности;

№2207-1-д об управлении отходами;

№ 3355-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства;

№3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями;

№3718 об основах молодежной политики;

№3060 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео и кино производства и прочее.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента 21 июля.

Как писало РБК-Украина, в прошлую пятницу состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии ВР: Разумков объявил о закрытии третьей сессии Рады.

Подчеркнем, ВР может собраться на несколько внеочередных заседаний в июле-августе; спикер Рады допускает проведение двух-трех заседаний.